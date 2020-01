Hoy por hoy

En la agitada historia reciente de Venezuela, el joven diputado Juan Guaidó ha desarrollado un rol esperanzador como presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino del país. La fortaleza del político se ha destacado por su resistencia a todo el oprobio y a los ataques recibidos desde hace un año. Ahora, la prueba se intensifica porque hoy el parlamento venezolano, todavía dominado por la oposición democrática, escogerá a una nueva junta directiva. Si las ambiciones personales y la desesperanza triunfan, puede que Guaidó no continúe en el papel que está desempeñando. Si sus colegas le dan el voto de confianza, será la mayor demostración de coraje y gallardía frente a un gobierno dictatorial que ha sido implacable. Venezuela tiene 30 diputados en el exilio y otros dos encarcelados en aislamiento; por eso, el riesgo y las amenazas que enfrentan los parlamentarios del hermano país nos deben servir de recordatorio de lo que significa vivir en democracia y tener libertad. El ejemplo de Guaidó ha sido el de la lucha incansable y pacífica, por un futuro positivo para su país. No le demos la espalda a los acontecimientos en Venezuela.

