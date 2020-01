Hoy por hoy

El año nuevo arrancó con furia en la Policía Nacional. Lamentablemente, el objeto de este sentimiento no parece ser la delincuencia o la corrupción, si no la venganza política. El comisionado Jacinto Gómez, quien logró fama por ser responsable de la custodia de Ricardo Martinelli en cuanto llegó extraditado por Estados Unidos, fue destituido, sin ser oído, por una junta disciplinaria conformada por oficiales con vinculaciones al gobierno de ese exmandatario. Es una lástima y una causa de preocupación que la Policía Nacional se haya convertido en instrumento de manipulación política, y de represalia contra los oficiales que se comprometieron con la justicia. Destituir a un alto oficial, sin permitirle hacer sus descargos y sin derecho a jubilación, en condiciones sospechosas, puede desencadenar revanchismos y divisiones en los estamentos de seguridad. Esto es justo el caldo de cultivo que los corruptos, los narcotraficantes y las pandillas desean para ganarle al estado de derecho. Estos estamentos se han convertido en una fuente de pretextos, y en un dispensador de favores. Panamá necesita con urgencia cuerpos de policía íntegros, valientes y despolitizados.

