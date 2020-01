Hoy por hoy

Unos 290 mil trabajadores se verán beneficiados con el aumento del salario mínimo, que en promedio es de 3.3%. El rango del incremento va desde 1% para los trabajadores del sector educativo y de turismo, hasta un 8% para los trabajadores en las bananeras bocatoreñas. La intempestiva decisión fue anunciada en los últimos minutos del año viejo, reflejandola presión del sector obrero bananero bocatoreño. No se puede ignorar el drama humano de las familias que dependen del salario mínimo, sin embargo, se menosprecia el efecto que esta decisión económica tiene sobre los desempleados y el costo de hacer negocios en Panamá. La mejor forma de aumentar el ingreso de un trabajador es incrementar su productividad, mejorando su educación y la tecnología de su trabajo. Nuevamente, esto quedó por fuera de la discusión. Como si las leyes económicas no se aplicaran en Panamá, se crea un espejismo de bienestar pasajero, a costa de una pesadilla de desigualdad que pagan los que quedaron por fuera.

