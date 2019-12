Hoy por hoy

El clientelismo político se ha arraigado de tal forma que parece que permanecerá en nuestra cultura, como comer guandú en Navidad. Plata y jamones regalan diputados y representantes, convirtiéndose en la nueva y grotesca versión de Santa Claus. Millones de dólares de nuestros impuestos repartidos en “incentivos navideños”. ¿Con qué moral puede este gobierno criticar lo que ellos ahora hacen casi a hurtadillas? ¿En dónde quedó la austeridad porque no hay plata en las arcas del Estado? ¿Cómo creerle a un ministro que de frente llama a la contención y al dar la espalda regala millones para fines politiqueros? ¿Cómo ser sobrios en el uso de recursos cuando otros solo saben abusar de estos para obtener votos dentro de cuatro años? Queda muy claro que el discurso no tiene nada que ver con los hechos. Es decepcionante comprobar que la promesa de trabajar por un país mejor fue una promesa que hay que arrojar en el basurero de los compromisos incumplidos. Porque de lo que nunca nos podrán convencer es que a ellos les preocupa la cena de Navidad de las familias panameñas. Lo que hay detrás del “regalo” de un político es un negocio -voto por jamón- para así conservar su estatus en lujos y riquezas.

