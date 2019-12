Hoy por hoy

Por 57 años, los panameños hemos gozado de eventos musicales y artísticos de primera calidad. Todos estos beneficios culturales van a llegar a su fin con el cierre definitivo, este año, de la Asociación Nacional de Conciertos, que dejará de funcionar por falta de apoyo económico. Esta organización ha contribuido a formar músicos y otros artistas nacionales, a fomentar la educación musical y a desarrollar el talento nacional. En el país de los rascacielos, las dos líneas del metro y el Canal ampliado, la cultura no aparece en la lista de prioridades de los gobernantes. Es un contraste y hasta una ironía que precisamente el año que se establece el Ministerio de Cultura, una organización cuyo legado es innegable desaparezca. Ninguna sociedad se desarrolla si no tiene un espacio dedicado a las políticas culturales y una asignación estable de recursos a las organizaciones de este sector. Panamá sufrirá una gran pérdida si dejamos que la Asociación Nacional de Conciertos cierre definitivamente. El gobierno, el sector privado y cada panameño que disfruta de la música le debe a la Asociación Nacional de Conciertos una oportunidad.

