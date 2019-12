Hoy por hoy

En los días que faltan para la terminación del presente año, los ministerios de Gobierno y de Seguridad Pública deberán entregar al presidente de la República un informe sobre la masacre en La Joyita. En el papel, las autoridades civiles del Sistema Penitenciario cargan con la mayor responsabilidad por este asunto, aunque en la práctica no es así. La Policía Nacional controla y vigila la seguridad interna y externa de La Joyita, y es el ente que ha dominado la política penitenciaria y el criterio de agrupar a los privados de libertad por su origen geográfico y no por su crimen. Esto ha fortalecido a las pandillas. Las especulaciones sobre la horrenda matanza de 15 ciudadanos han señalado supuestos canales de contrabando carcelario por vía de la cocina del penal o de suministros lanzados desde el exterior hacia los patios internos de La Joyita. Ambas situaciones demostrarían una falta de vigilancia y una ausencia de requisas en el fatídico pabellón 14. Estas son responsabilidades de la Policía Nacional. El cambio de las prácticas institucionales parte de la identificación de las causas reales de la masacre. Lo primero es empezar por decir la verdad.

