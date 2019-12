Hoy por hoy

La llamada masacre de La Joyita ha dejado algunas enseñanzas. Tal como opinan expertos, nuestras cárceles están lejos de ser centros de resocialización. Por el contrario, son la academia de la delincuencia, infiernos de los que no salen ángeles. Son un vivo y palpable hecho: el fracaso de los programas de resocialización y prevención de la delincuencia. Panamá carece de una política de Estado en casi todos los temas de importancia: educación, salud, seguridad, explotación minera, resocialización carcelaria, género, institucionalidad, trabajo, turismo, inversiones, urbanismo, ecología, uso del agua, energía, etc. Y no existen porque los gobiernos nombran a políticos que desconocen las materias que deben gestionar y administrar, en lugar de poner al frente a técnicos y especialistas. El futuro del país se enrumba con el devenir de las crisis, tal como ocurrió, por ejemplo, con el incendio del bus en el que murieron 18 personas en 2006 o la tragedia del dietilenglicol, en la que no hay certeza del número de muertes, porque cada se pierden más vida de pacientes envenenados. Esperamos que de esta nueva tragedia algo positivo salga para la sociedad panameña.





