Hoy por Hoy

La invasión de Estados Unidos a Panamá –que ese país llamó “Causa Justa”– cumple hoy 33 años. Fue una acción militar para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega y, a la vez, terminar con un régimen militar que para entonces llevaba 21 años en el poder, y cuyos generales se turnaban ilegítimamente la conducción del país a través de presidentes títeres. Indudablemente, los hechos que rodearon la invasión: la dictadura y las muertes de cientos de panameños es un drama que debería ser abordado desde el punto de vista académico, ya que nuestra juventud debe conocer todos los hechos, no solo porque es de data reciente, sino porque el Panamá de hoy es producto, en buena medida, de todo lo que pasó en esa dictadura, la invasión y los hechos que desde entonces vivimos, ya sea para bien o para mal. Y es reprochable que todos los gobiernos que se sucedieron tras la invasión no hayan tenido interés de establecer cuántos panameños, con exactitud, murieron. También es censurable que esos hechos sean ignorados por la academia, sin darle oportunidad a las nuevas generaciones de conocer y analizar todo lo que ello significó para el país. Y esa es una gran deuda con aquellos que no experimentaron el horror de estos eventos pero viven con sus consecuencias.

