Hoy por Hoy

First Quantum, en un acto de soberbia, emitió un comunicado desconociendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que desde hace varios años dictaminó que el contrato mediante el cual ha estado operando en el distrito de Donoso es nulo. Contrario a lo que asegura la empresa, ese contrato ya no tiene validez y por lo tanto no puede seguir siendo una excusa para mantener sus actividades. La empresa intenta justificar sus actuaciones, pero no da ningún detalle de cuál fue esa última propuesta presentada a destiempo y que colmó la paciencia del Gobierno y lo llevó a dar por finalizada la operación comercial de la minera. Pero esta opacidad contrasta con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que claramente ya ha dicho en su fallo, así como en una aclaración de este, que la ley que sirvió de marco para el contrato viola la Constitución. Esta decisión, aunque no le guste a la empresa, está vigente y ha debido ser ejecutoriada hace años. A la vez, no se entienden las motivaciones para no cerrar un contrato que le da seguridad jurídica a su inversión y operación por décadas ni las razones por las que el gobierno demoró tanto en dar más luces de lo que estaba pasando en la negociación. Si la empresa está considerando volver a negociar con Panamá, su soberbia no le será de utilidad alguna.





