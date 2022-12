Hoy por Hoy

“Navidad solidaria”. Así le llama el PRD a hacer campaña electoral con jamones pagados por el Estado, y en las narices de un fiscal electoral que sabemos que está en el mundo de los vivos porque respira. Se trata de $25 millones en jamones que recibirán miles de familias, luego de que los representantes de corregimiento recibieran –muy felices– la noticia de que serán ellos –por decisión del presidente y su vicepresidente– los que repartirán el botín electoral. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los representantes militan en el partido gobernante, no es ningún disparate imaginar cuál será el criterio para que una familia se haga acreedora de su respectivo jamón navideño. Para momentos como esos es que se creó el carné del PRD. El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario dijo que van a tratar de ser equitativos, y aconsejó que los jamones sean entregados sin importar a qué partido pertenezcan los beneficiarios. Son promesas y sugerencias que nadie se preocupará en concretar, porque primero es el clientelismo político y después las necesidades de los demás. Y no faltarán los que digan que el jamón es cortesía del honorable representante don Fulano PRD, porque así de descarados son.

