Hoy por Hoy

Los representantes de corregimiento que se han visto afectados por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de eliminar las licencias con sueldos que muchos de ellos tenían en virtud de ocupar cargos públicos cuando fueron elegidos en los comicios de 2019 insisten en cobrar el doble salario. Los funcionarios pretenden que la misma Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la orden de la Contraloría General que informa de la decisión del Órgano Judicial de declarar ilegal el doble salario e informa que no se seguirán pagando las licencias con sueldo. No hay duda de que estos funcionarios son la gente más caradura del país. Servir al país representa en muchos casos un sacrificio, pero ni siquiera este es su caso, ya que son remunerados por el Estado en función del trabajo que hacen, pero pretenden que les paguen también por el trabajo que no hacen. Sus propósitos solo demuestran que nunca han querido servir a su país, sino, por el contrario, servirse de este. Su descaro no tiene límites ni tampoco su desvergüenza. Si nos les gusta cómo quedaron las cosas después del fallo, bien pueden renunciar e irse a trabajar al sector privado, a ver si pueden hacer todo lo que pretenden en el público.





