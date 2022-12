Hoy por hoy

La junta directiva del Colegio Nacional de Farmacéuticos ha protestado porque la Caja de Seguro Social (CSS) ya no acude a las reuniones de la comisión de alto nivel convocada por la Presidencia de la República a principios de año, para atender el desabastecimiento de más de 150 medicamentos. Esta entidad tiene una cuota de responsabilidad muy alta en la gestión de esta crisis, pero se ha esfumado de dicho foro de discusión, mientras el problema pareciera agravarse. Pero poco apuro tienen en solucionar las cosas, a pesar de que este fue uno de los temas por los que la población se lanzó a las calles en julio pasado. Y no solo por el desabastecimiento, sino también por su precio. La falta de empatía y de solidaridad con los usuarios del sistema de salud es imperdonable. Son miles y miles de personas que sufren de las deficiencias de los servicios en los centros oficiales o de la seguridad social y la falta de medicamentos es apenas uno de muchos males. Tantas promesas que se hicieron en campaña, cuando andaban manzanilleando por cada voto, pero ahora que son gobierno no son capaces de concretar una sola.

You May Also Like