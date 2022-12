Hoy por hoy

Los diputados siguen introduciendo reformas al Código Electoral cuando solo faltan unos cuantos meses para el inicio formal de la campaña electoral. En las últimas semanas, los diputados se han dado a la tarea de discutir la eliminación de las fianzas en los casos de impugnación de proclamaciones y pretenden que no se quemen las boletas de votación tras haber sido contabilizadas el día de la elección, pero han ignorado propuestas que son mucho más relevantes para el devenir electoral, como aquella que busca que el doble voto sea considerado un delito electoral. Así lo era hasta octubre de 2021, cuando su penalización fue eliminada del nuevo Código Electoral . Lo ocurrido es evidencia del desconcertante nivel de improvisación de nuestros políticos. Ahora le toca al Tribunal Electoral promover modificaciones al Código Electoral , ya que ese es precisamente el delito electoral más denunciado hasta ahora. La población debe estar muy vigilante de lo que ahora ocurra en la Asamblea con este tema, ya que se estaría abriendo una puerta muy ancha para promover cambios, con los comicios en ciernes. Tuvieron años para analizar estos temas a fondo, pero ahora hay que corregir a la carrera, cruzando los dedos para que no se les ocurra meter (otra vez) un “camarón”.

You May Also Like