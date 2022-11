Hoy por Hoy

En medio de la sexta ola pandémica y de la llegada de nuevas variantes del virus de la Covid-19, el Gobierno, una vez más, ha hecho anuncios contradictorios sobre el uso de mascarillas para prevenir contagios en los centros escolares del país. Por un lado, la ministra de Educación anunció que el uso de las mascarillas en los salones de clases es discrecional, aunque previamente, la región Educativa de Panamá Centro había advertido que su uso volvería a ser obligatorio en las escuelas. ¿Cómo espera el Ministerio de Educación que reaccionen padres de familia, docentes y estudiantes? Este mismo tipo de confusión fue notorio al principio de la pandemia, pero, a estas alturas, es inconcebible que no haya coordinación –en una institución que supuestamente hace docencia– sobre el uso de mascarillas. Ahora no se sabe cuál instrucción seguir, por lo que sería aconsejable que tomen una decisión conjunta y lo comuniquen formalmente, pues ahora tenemos variantes que representan un peligro para toda la población, de manera que el Ministerio de Salud también tiene la responsabilidad informar cuándo estarán disponibles los refuerzos de las vacunas. Por favor, actúen coordinadamente.

