Hoy por Hoy

Por iniciativa de diputados oficialistas, la Asamblea se apresta a reformar el Código Electoral , casi en vísperas de unas elecciones que se vislumbran polémicas. Una de las reformas consiste en no quemar las papeletas de votación –tras ser contadas– el día de las elecciones, como lo ordena el Código Electoral . Pero no todo lo que brilla es oro. Estas iniciativas pudieron aprobarlas mucho antes. A estas alturas, parece una propuesta trasnochada, que abre una puerta muy ancha para meter más reformas –obviamente, para arreglar las elecciones a su favor, como lo han venido haciendo con los nuevos corregimientos– o para meter los “camarones” legislativos, el platillo preferido de nuestros diputados. Tampoco ha sido consensuado con los ciudadanos –representados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales– ni con el Tribunal Electoral. Los diputados piden transparencia para este asunto, pero ellos mismos son el reflejo de la oscuridad cuando se trata de dinero del Estado o auditar sus planillas. O sea, lo ancho para ellos y los angosto para los votantes. Y, por último, ¿qué nos garantiza que no aparezcan nuevos votos que nadie vio ni contó? En resumen, lo de la papeleta es una propuesta sospechosa, especialmente viniendo de una cínica y ególatra parte interesada.

You May Also Like