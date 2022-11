Hoy por Hoy

La infiltración del crimen organizado en el Órgano Judicial es de las cosas más preocupantes, no solo porque ello supone una mayor influencia de grupos delincuenciales en las decisiones de jueces y magistrados, sino porque aquellos que quieren impartir verdadera justicia se convierten en blancos de estos sujetos, poniendo, incluso, su vida y seguridad en peligro. Además, revela la creciente corrupción que facilita que peligrosos delincuentes regresen a las calles o que funcionarios corruptos no paguen por sus delitos. El Órgano Judicial debe sanear y purgar desde sus entrañas esta situación, ya que la justicia es vital para mantener el orden y la paz social del país. La Corte Suprema debe tomar medidas urgentes y de primer mundo para corroborar dónde están las fidelidades de todos –absolutamente todos– sus funcionarios; así como crear leyes o endurecer las existentes, a fin de sancionar ejemplarmente estas conductas, tanto del que corrompe como del corrompido. Descuidar aspectos de seguridad en un órgano de esencial importancia para el país solo promueve la anarquía y pone en riesgo la democracia. O empiezan a hacer algo o terminaremos en un Estado fallido.

