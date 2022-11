Hoy por Hoy

El Gobierno y la empresa First Quantun llevan a cabo negociaciones –que todos desconocemos– sobre protecciones para la compañía cuando el precio internacional del cobre baje, aparentemente sin considerar que de la mina se extraen otros metales, como oro, plata y molibdeno, también de gran valor. Una comisión gubernamental que redacta los contratos ha sido nombrada sin que haya trascendido quiénes la integran. El resultado de estas negociaciones es desconocido, sin contar que han pasado meses desde que la minera y el Gobierno alcanzaron los acuerdos que deben plasmarse en el nuevo contrato. ¿Por qué el atraso? Mantener este ritmo en las negociaciones solo beneficia a la empresa, ya que no aceptó pagos retroactivos, de acuerdo con los acuerdos alcanzados. Tan solo paga el 2% de regalías por las ventas brutas, pactado en el contrato original. El Gobierno no parece diligente en este asunto. Cuando anunció los acuerdos con First Quantun nos hizo creer que estaba por cerrar el contrato. Retrasar el cierre del contrato no compensa al Estado por una actividad que tiene consecuencias para el entorno ambiental. Esperemos que estas negociaciones no terminen retorciendo lo que ya está pactado.





Source link