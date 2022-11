Hoy por Hoy

Las calificadoras de riesgo, una vez más, advierten al Gobierno de Panamá sobre los peligros que hay en el horizonte en materia económica –que incluye, obviamente, la calificación de Panamá– dada las presiones que ejerce sobre las finanzas públicas el problema de los fondos de pensiones y jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Pero sus advertencias no son tomadas en serio, a juzgar por displicencia de este y de gobiernos anteriores al tratar el tema (si es que alguna vez lo hacen). Los panameños estamos acostumbrados a improvisar, aun sabiendo de antemano lo que sucederá. Pero, en este caso, no bastará con eso. La seriedad del problema es tal, que, si no se halla una pronta solución, las afectaciones irán mucho más allá de no pagarles a jubilados y pensionados. Toda la economía será perjudicada, y salir de ese hoyo costará mucho trabajo, esfuerzo, estrés y dinero. Las consecuencias de patear la bola hacia adelante empiezan a sentirse, ya que algunas calificadoras de riesgo están previendo calificaciones negativas en el futuro inmediato a causa de la falta de iniciativas que solucionen este asunto. Y seguramente no lo harán. La prioridad del Gobierno ahora es mantenerse en el poder no solucionar los problemas.





