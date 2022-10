Hoy por Hoy

Este fin de semana hemos palpado las prioridades de los políticos. Por un lado, brillaron los padrinazgos, alianzas y hasta parafernalia electoral. Fue en la finca de un poderoso empresario del PRD, en donde se reunieron las máximas autoridades de este partido y allegados, con el vicepresidente de invitado, cuyos simpatizantes actuales posaron con él para fotos, modelando su material propagandístico. Así pretendían transmitir que han dejado atrás sus amargas pugnas internas. A su vez, el aliado del PRD, el Molirena, celebró elecciones de convencionales, en un proceso en el que no faltaron quejas, mientras que, en Cambio Democrático, la autoproclamada nueva líder de ese partido impugnó el calendario electoral del colectivo, alegando violaciones de procedimiento. Claramente estamos ante una campaña electoral que ya empezó, al menos extraoficialmente, lo que define cuáles son las prioridades de los políticos. Es obvio que no se trata de servir al país, sino servirse del país. ¿Qué somos los ciudadanos para esta gente? Ahora, únicamente el voto que los mantendrá en la cima del mundo. Después seremos su piso, por donde pasearán –como propias– las riquezas del país que seguimos sin saber defender de su codicia.

