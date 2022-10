Hoy por hoy

El Tribunal Electoral (TE) insiste en mantener en servicio la aplicación que permite recoger de forma digital las firmas en apoyo a candidaturas de libre postulación, a pesar de que no tenemos la seguridad de que este sea un método a prueba de trampas. Pero lo peor es que las dudas que genera esta aplicación están mermando la credibilidad del TE. Insistimos en que la aplicación debe ser suspendida temporalmente, realizarse una auditoría exhaustiva y, además, aplicar pruebas al software que no dejen lugar a la desconfianza ciudadana. Incluso, a las personas que buscan candidatizarse mediante el engaño, el TE debería sancionarlas ejemplarmente por cada firma fraudulenta. No basta con tímidas sanciones que dan lugar a lo contrario de lo que se busca. Castigos y la certeza de que se aplicarán con severidad pueden ser más persuasivos que tratar de convencerlos de ser honestos. Lo que está en riesgo es el sistema de gobierno y con eso no se admiten juegos peligrosos como al que ahora se está prestando inexplicablemente el TE. Hay otros métodos para recoger las firmas y aunque no son 100% seguros contra el fraude, se han utilizado exitosamente en el pasado. Entonces, ¿por qué insistir en algo que aún genera inquietudes e incertidumbres?





