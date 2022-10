Hoy por Hoy

El presidente de la República está en su derecho de elegir a quién quiere a su lado para gobernar; tiene el derecho a crear un equipo que, en virtud de los mejores intereses del país y de sus habitantes, lo represente a él frente al resto de la Nación. Y en teoría, el gobernante debería buscar a los mejores hombres y mujeres –profesionales idóneos e íntegros– para ofrecerles el honor de contribuir al engrandecimiento de nuestro país. Pero en la práctica, el presidente ha hecho un cambio en su gabinete que francamente deja mucho que desear, pues debe recordar el señor mandatario que todos esperamos de él y de su gabinete el mejor desempeño. No obstante, de su equipo de trabajo han salido despedidos profesionales valiosos que no hicieron más que cumplir con su trabajo. Tal parece que no importa el perfil que se debe llenar para ocupar un cargo gubernamental, lo que importa es que a la hora de tener que hacer lo incorrecto no pregunte por qué, sino para cuándo ¿para ayer o para hoy? Señor presidente, suyo es el derecho de elegir con quién trabaja, y el nuestro, el de evaluar su selección y el supuesto trabajo que hacen sus elegidos. Luego, no se queje.





