Hoy por hoy

Los subsidios en Panamá para una multiplicidad de asuntos están haciendo que la sociedad sea dependiente de los gobiernos para subsistir y, como indican empresarios locales, “los subsidios no deben volverse una forma de vida para la población, ya que con el tiempo se hace insostenible y lo que realmente necesitamos son empleos dignos”. Es, precisamente, en los empleos en lo que no se concentra el Gobierno, porque en el fondo, los políticos de la peor clase prefieren una sociedad dependiente que una capaz de sostenerse por sus propios medios. Así pueden manipular a muchos, convenciéndolos de que la dependencia es buena para ellos y para sus hijos. Y, al mismo tiempo que promueven la dependencia, la educación empeora, con la intención de que reine la ignorancia y la mediocridad. La cantidad de millones destinados a subsidios –unos $450 millones solo en el Ministerio de Desarrollo Social, entre 2021 y 2022, sin incluir cientos de millones más en otros subsidios– nos debería hacer pensar qué clase de país queremos; cómo se perjudica la voluntad de trabajar de las familias; si podrán vivir sin los subsidios; y de dónde saldrán los fondos si esta cantidad va en aumento. Si no se definen límites, los subsidios pondrán en riesgo el bienestar de toda la sociedad.

