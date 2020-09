Hoy por hoy

Los resultados de un reciente estudio del Instituto Gorgas sobre la trasmisión de la enfermedad sexual chlamydia trachomatis entre alumnos de 14 a 19 años de edad de escuelas públicas de Panamá, Panamá Oeste, Colón y la comarca Ngäbe Buglé revela hechos de mucha preocupación. Se encontró –por ejemplo– que la enfermedad ha estado presente en 1 de cada 4.5 mujeres y en 1 de cada 9.1 hombres. Otro hallazgo es que un elevado porcentaje de adolescentes dijo haber tenido experiencia sexuales previas con tres o más individuos, lo que aumentó la prevalencia entre estas mujeres al 33.5%. Pero estos números nos revelan algo más: nuestros adolescentes carecen de educación sexual formal, lo cual los convierte en ignorantes en materia de prevención sexual. La Asamblea Nacional permanece al margen, como si este tema no fuera de su incumbencia. Los diputados eligen no hacer nada para no tener que pagar el precio a la hora de reelegirse. Prefieren impulsar leyes para proclamar el día de la cutarra o del almojábano, en vez de cumplir con su responsabilidad legal y terrenal, pues una cosa es ser funcionario de un Estado laico y otra, muy distinta, creerse estar al servicio de un estado eclesiástico.

