Hoy por hoy

Esta semana llegó la hora de repartirse el pastel del poder en la Asamblea Nacional, donde están en disputa los cargos de jefaturas de bancada y los altos cargos de las juntas directivas de las comisiones legislativas de trabajo. Algunas ya fueron definidas en beneficio de los que ocupaban el cargo de coordinadores de bancada. Y seguramente no veremos grandes cambios, quizás un cambio de figura, pero no la elección de algún diputado que haga una diferencia. Todos sabemos qué es lo que hay detrás de ocupar estos cargos, lo mismo que de las comisiones permanentes. La coyuntura también revela que algunos diputados de los partidos de oposición, como es el caso de los disidentes de Cambio Democrático, no cumplen ese rol. Por el contrario, se acomodan para recibir poder… y plata que todos sabemos también donde termina. Y mientras se hallan a gusto como aliados del oficialismo, esta gente al mismo tiempo apoya a Ricardo Martinelli, quien se entretiene criticando al PRD. Es decir, sus diputados aliados de CD apoyan el PRD, y él califica el gobierno del PRD de bueno para nada. ¿Acaso este no es el colmo de ser un perfecto acomodado? ¿Cómo se puede confiar en gente sin dignidad ni principios? La palabra traición está cincelada en sus conciencias, si es que la tienen.





