Hoy por hoy

El proyecto de ley 28, aprobado por la Asamblea Nacional, busca una herramienta contra el despilfarro de los recursos públicos. Sin embargo, la iniciativa parece más una norma simbólica que tiene por finalidad distraer a la opinión pública, que una acción contundente contra la corrupción. En el régimen de contrataciones determinado por esta iniciativa, las obras tendrían que concluirse aunque hubiese actos de corrupción o faltas serias en la contratación, el diseño, los materiales o las especificaciones. La propuesta legislativa sería creíble si endureciera las penas por tráfico de influencias y pago de sobornos, o si hubiese tipificado como delito el conflicto de interés. Esta es la misma Asamblea que ha rechazado entregar información sobre sus planillas y que ha bloqueado toda propuesta para fortalecer el combate a la corrupción, transparentar el régimen de contrataciones públicas y que, teniendo la oportunidad de enviar una figura independiente a la Contraloría, optó por un político del partido gobernante. Los diputados no se han percatado que los fiscales y jueces necesitan de una mejor legislación para cumplir con lo que exige el proyecto de ley 28. Acaso no importa, porque lo que vale para ellos es el gesto, y no la realidad.

