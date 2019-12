Hoy nos ha nacido un Salvador: ¡El Mesías !

La Sagrada Familia nos anima a ser como ellos, haciendo vida el amor de Dios en el respeto, el diálogo, la comprensión. ¿Qué regalo le puedo ofrecer yo a Jesús? No podemos darle presentes vacíos o sucios, no. Al contrario, el mejor regalo que le podemos ofrendar es nuestra vida entera, nuestra familia entera, juntos transformando una sociedad tan carente de cariño y afecto, de solidaridad y de honestidad. Sagrada Familia forjada en el amor, la oración y el trabajo.

No mundanicemos ni hagamos superficial esta sagrada fiesta. La alegría no está en el consumo, en el licor ni en las compras, los adornos y menos en la música a todo volumen. La alegría está en dar gracias a Dios por lo que somos y tenemos, sea poco o mucho. Especialmente si esta alegría viene de un corazón reconciliado con Dios y nuestros semejantes.

