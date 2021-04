Hoy, Javier ‘Chicharito’ Hernández fuera del radar del Tri

‘Chicharito’ declaró recientemente que sus actuaciones le pueden volver a abrir las puestas al Tri, y él “no está cerrado” y “no se ha retirado” de la Selección Mexicana, pero quien tiene la última palabra es Gerardo Martino y particularmente, no sólo el argentino no lo tiene en cuenta para los compromisos que se avecinan para las Selecciones Nacionales, y, según fuentes, tampoco algunos compañeros de la base actual, lo quieren en el equipo.

El hoy goleador del cuadro angelino no ha vuelto al combinado tricolor desde que él, junto a otros compañeros, acudieron a un brunch en Nueva York en sus horas libres y, por el momento Gerardo Martino no le ha vuelto a abrir las puertas.

You May Also Like