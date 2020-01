Hoy empieza a regir el nuevo salario mínimo

Por su parte, el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada , manifestó que hasta el momento no existe un reporte de un impacto negativo y enfatizó que el sector privado se mantenía en la posición de que no se diera un ajuste del salario mínimo.

Al sector no solo le preocupa el aumento del monto , también le inquieta que no puedan generar plazas de empleos y empresas sostenibles.

