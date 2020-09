Hoy 5 de septiembre, la hija de Vico C cumple 30 años

El 5 de septiembre nunca pasa inadvertido. Durante los últimos años miles de internautas recuerdan que hoy cumple la hija del rapero Vico C, Marangely Lozada, pues hace 17 años este lanzó el tema “5 de septiembre” en honor a ella.

El tema fue escrito mientras Vico C cumplía seis meses en prisión en Estados Unidos por posesión de drogas, y este cuenta con una letra profunda y se refiere a las inseguridades y miedos que tenía el rapero por no estar cerca de su hija, que en ese entonces contaba con 13 años de edad.

Según el medio impreso metroecuador.com.ec Vico C, si no hubiese estado en la cárcel en ese momento pensando en su hija, no hubiese aparecido esa melodía y quizás la canción sí hubiese existido, pero no con el sonido que la conocemos hoy.

Los nuevos 20

Marangely, hoy cumple 30 años, y utilizó su cuenta de Instagram para darle la bienvenida al tercer piso.

“En el sufrimiento es donde más me he conocido y he hallado la belleza de la vida. Curioso contraste que pone todo en perspectiva. Hoy solo quiero vivir, sin expectativas, con mucho agradecimiento y una pesada maleta de experiencias con las que me encamino a lo incierto. ¡Bienvenidos mis 30! #5deseptiembre #HoyEs5DeSeptiembreYCumplo30 #los30sonlosnuevos20”.

