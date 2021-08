Hoteles tienen que reactivar 38 mil contratos en octubre

Si no llegan los turistas, los hoteles que permanecen cerrados desde 2020 no podrán abrir sus puertas ni podrán reactivar los cientos de contratos laborales que todavía se mantienen suspendidos debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Desde el 12 de octubre de 2020 a la fecha se han reactivado 6 mil 750 contratos de trabajo, que representan el 15% del total suspendido tras el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Todavía quedan inactivos 38 mil 250 trabajadores en el sector.

Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), reconoció que la situación es crítica y es poco probable que los hoteles, incluso los que están operando, puedan reactivar a la gran mayoría de los trabajadores que se mantienen con contratos suspendidos.

De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en octubre vence la prórroga para que las empresas que mantienen contratos suspendidos incorporen a sus trabajadores.

“No lo veo posible y solo quedará liquidar a un número importante de trabajadores”, comentó Rodríguez, aunque ésta tampoco es una salida fácil para los hoteles, ya que el sector arrastra una deuda bancaria de $630 millones, que limita obtener nuevo financiamiento.

Cifras actualizadas de los gremios turísticos apuntan a que desde el inicio de la pandemia respiratoria a la fecha, la economía ha dejado de percibir $4 mil 100 millones, en gran parte -aseguran- debido a las medidas de restricción que todavía mantiene el Ministerio de Salud.

Hasta mediados de agosto pasado solo el 38% de los hoteles que cerraron en marzo de 2020 se ha reactivado, pero únicamente están operando con el 50% de sus habitaciones, debido a la baja entrada de visitantes.

Las cifras más actualizadas sobre visitantes este año son de mayo pasado, cuando la Contraloría General de la República informó sobre el ingreso de 121 mil turistas, lo que se tradujo en una ocupación hotelera del 7% en el primer semestre de 2021, muy por debajo del 40% que manejó el sector en igual periodo de 2019.

Rodríguez manifestó que a pesar de la coyuntura actual, el sector se muestra optimista en que la segunda mitad del año será mejor, al proyectar que la ocupación alcanzará el 10%.

“Confiamos que a medida que avancen las campañas de vacunación, se flexibilicen o se eliminen las restricciones de movilidad como toque de queda y cercos sanitarios, porque no podremos recuperarnos si la gente no viene, y no llegarán si ven que no pueden desplazarse por el país a cualquier hora”, acotó.

Adicional, los gremios turísticos piden incrementar la promoción del país para generar tráfico de viajeros hacia Panamá y hacer nuevos convenios con aerolíneas que han mostrado interés de operar en Panamá. En ese sentido, el Fondo de Promoción Turística, responsable de ejecutar el mercadeo internacional del país, presentará a mediados del próxiimo año la campaña internacional del país, que contará con un presupuesto de $20 millones y que abarcará el último trimestre de 2020 y se extenderá hasta 2023.

Aunque el efecto de la campaña no generará una avalancha de visitantes de forma inmediata, el presidente de Apatel cree que el efecto mediático será importante para colocar a Panamá en el radar de los turistas.

En cuanto a la llegada de nuevas aerolíneas, el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, señaló que se mantienen contactos con aerolíneas estadounidenses, como Southwest Airlines, British Airways y JetBlue Airways.

“Sabemos que entre más aerolíneas vengan al país, los precios de los pasajes deben disminuir, lo que incentiva la llegada de más personas”, expresó Eskildsen.

Tocumen, el cuello de botella

Aunque las autoridades señalan que el ingreso de personas por el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha mejorado, en redes sociales continúan apareciendo videos de visitantes que se quejan del maltrato que reciben en la terminal aérea y denuncian que son enviados a hoteles hospital para pasar una cuarentena de tres días, aunque presenten resultados de pruebas que descartan que estén contagiados de la Covid-19.

Ernesto Orillac, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, expresó que es hora de simplificar las normas de entrada al país.

“Debe considerarse facilitar el ingreso de pasajeros [de cualquier origen] con esquema completo de vacunación, al solo portar su evidencia de vacunación y prueba negativa de origen”, dijo.

Considera que la cuarentena preventiva genera confusión y descontento entre los turistas que visitan el país. Explica que la misma ha causado el daño reputacional que ha sufrido Panamá en los reportes mundiales y recomienda que su aplicación –en esta etapa de la pandemia, basado en las cifras de Panamá– debe ser eliminada o usada de forma muy escasa y puntual.

Sobre este tema, Eskildsen respondió que diariamente se sostienen reuniones con todas las instituciones involucradas en el manejo de los pasajeros en Tocumen y asegura que se están digitalizando los documentos que los pasajeros deben presentar para agilizar su registro.

Como parte de la estrategia, el administrador de la ATP dijo que ya se han dictado talleres de atención al cliente a los funcionarios que tienen contacto directo con los viajeros, para mejorar la experiencia de las personas que llegan a Tocumen.

ATP solicitó $90.4 millones para 2022; MEF aprobó $34.8 millones

De la solicitud de fondos que hizo la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para la vigencia 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas solo aprobó el 38%. La ATP había solicitado $90.4 millones, pero solo recibió la aprobación de $34.8 millones, lo que limitará el rango de operación de la entidad responsable de impulsar el turismo interno en el país.

El administrador de la ATP, Iván Eskildsen, dijo que este recorte impedirá que el próximo año se continúe con el bono turístico que se implementará en el último trimestre de 2021, donde el Estado cubre descuentos en paquetes de hospedaje, transporte y giras turísticas.





MÁS INFORMACIÓN

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...