Hoteles rechazan medidas contra visitantes de Suramérica

El presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Ernesto Orillac expresó que en este momento los hoteles se están utilizando para alojar a las personas enfermas y no sanas. Además no pueden retener a un viajero en contra de su voluntad.’

La Apatel dijo a sus agremiados “somos entidades de alojamiento, no de retención. ni detención. El derecho a escoger de clientes y no clientes debe primar sobre cualquiera otra consideración”.

