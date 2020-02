Hostigamiento judicial | La Prensa Panamá

La democracia se fortalece con la diversidad de opiniones, opiniones con las cuales podemos no estar de acuerdo, pero eso no le da el derecho a nadie de silenciar y amedrentar a quienes piensan distinto. Los cuestionamientos a las personas que detentan el poder son imprescindibles para combatir la corrupción. Las personas que ejercen el poder tienen el deber de rendir cuentas, los ciudadanos tenemos el derecho de exigir esa rendición de cuentas y a expresar nuestra opinión. Es el principal valor de la democracia y debemos todos defenderlo.

El volumen de querellas por calumnia e injuria presentadas en contra de periodistas, dueños de medios y ciudadanos demuestra la vulnerabilidad de nuestro sistema, que no está siendo capaz de proteger nuestros derechos ante un ataque orquestado y sistemático en el que los querellados no somos las únicas víctimas, sino que somos instrumentos para amedrentar a toda la población; incluso, a los que hoy comulgan con sus autores.

Esta experiencia no va a hacer que abandonemos nuestro legítimo derecho a emitir nuestras opiniones; más bien, si en algo incide es en renovar nuestro compromiso con la lucha por la transparencia y la institucionalidad. El peligro está en el mensaje que se le envía a la sociedad, el temor que infunde en quienes hoy, viendo el proceso por el que pasamos, escojan cuidarse para evitar convertirse en víctimas de un sistema que está siendo evidentemente abusado por quienes no aceptan que se les exija rendición de cuentas.

La paz que en todo momento nos daba la seguridad de que no habíamos faltado a la ley nos mantuvo firmes, aún ante las incomodidades de tener que pasar por los rigores de un proceso penal por el solo hecho de ejercer nuestro derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, y defender el derecho ciudadano de estar informado. El apoyo recibido también nos animó muchísimo, por lo cual agradecemos a los que nos llamaron, escribieron y estuvieron con nosotras durante este proceso. Aprovecho para agradecer especialmente al licenciado Juan Antonio Tejada Espino, a la licenciada Sabrina Tejada, al licenciado Juan Antonio Tejada Londoño y a todo el equipo de Tejada Abogados. Nuestros abogados no sólo nos representaron con dignidad y profesionalismo, sino que, además, nos instruyeron en el derecho penal y los derechos humanos […] sus argumentos en las diferentes audiencias son dignos de utilizarse en aulas de clase. ¡Muchas gracias!

