‘Host’, un fenómeno del cine de terror en Zoom

Medios como The New York Times , The Guardian o Empire la describieron como un “producto original y repleto de adrenalina”, que “observa con asombro cómo colisiona el mundo de lo sobrenatural, lo efímero y lo material” y que “demuestra lo que se puede hacer en estos tiempos difíciles”.

Sobre si es la mejor película de terror del año, es un poco temprano para decirlo, teniendo en cuenta que en el debate figuran filmes como The Invisible Man o los próximos estrenos de las secuelas de Train to Busan y A Quiet Place. Lo que sí es seguro es que tendrá su puesto entre los primeros lugares. Lo demuestra su puntaje perfecto registrado en el portal www.rottentomatoes.com , con 100% de aprobación de la crítica.

