Hospitalizado Bradley Parscale, el ex jefe de campaña de Trump, tras un presunto intento de suicidio

El presidente Trump cesó a su anterior jefe de campaña a mediados de julio después de que la asistencia al mitin de Tulsa (Oklahoma) no fuese la prevista. Y es que, a pesar de que Parscale aseguraba que iba a ser multitudinario, a este solo asistieron 6.000 personas como público. Ahora bien, su despido como coordinador no significó una desvinculación con el partido , pues este siguió ligado al área digital del mismo.

