Hospitales privados ofrecen apoyo en plan de vacunación

Sobre la primera pregunta la directora de Farmacia y Drogas del Minsa, Elvia Lau, subrayó que varias empresas han solicitado permiso para importar vacunas contra la Covid-19, pero a todas les han respondido lo mismo: como estas tienen una Autorización de Uso de Emergencia y no un Registro Sanitario, la casa farmacéutica llámese Pfizer o AstraZeneca, trata solamente con los gobiernos, y no se deben comercializar.

