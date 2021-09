Hospitales desbordados de Louisiana enfrentan ahora un doble reto

El Hospital General Lady of the Sea tuvo que cerrar su sala de urgencias y su hospital tras sufrir importantes daños.

“En este momento no tenemos una idea clara de cuántos miembros de nuestro personal han perdido sus hogares, han sufrido graves daños en sus casas o están en una zona donde no pueden llegar al hospital”, dijo Kline. “En este momento, todos estamos funcionando con el tanque vacío”.

Dos días antes de que Ida tocara tierra, el Hospital Infantil acababa de inaugurar una ampliación de US$ 300 millones, dijo Kline. Ahora, la nueva sección tiene agua en la planta baja, agua entrando por el techo y 76,2 milímetros de agua en la capilla que no se ha utilizado.

En Galliano, Louisiana, todos los pacientes del Hospital General Lady of the Sea fueron trasladados a otras instalaciones, según Karen Collins, CEO del centro médico.

