Hospital Modular: Una investigación con más preguntas que respuestas

“Nuestro representante en Panamá, Selcuk Sarigul, dueño de Eltekser Medical Corp, reconoció el documento [de la licitación] cuando fue citado a la fiscalía, pero ellos no están autorizados para fijar precios y, de concretarse la venta, Eltekser gana una comisión, como del 5%-10%. En este caso, no fui informado de las propuestas presentadas al Gobierno”, explicó Kemaloglu.

“Nosotros nos enteramos por la alerta de Google. No participamos de ninguna licitación ni autorizamos a nadie para que participara a nombre de Turmaks. Un particular puede participar bajo su propio nombre con nuestros productos, pero no bajo el nombre de la empresa”, aclaró el subgerente.

“La primera comunicación que tuve con Smartbrix fue con el gerente, Nitesh Mayani, el 15 de marzo del 2020 a su correo electrónico, nmayani@smartbrix.com, a quien le envié un correo el 25 de mayo de 2020 –antes de la publicación–, y no tuve respuesta. Le volví a escribir el 29 de mayo de 2020, le pregunté por el estatus de la propuesta en Colombia, y si habían presentado la misma para Panamá. Como no recibí respuesta, contacté el periodista Leonardo Grinspan”, por entonces, reportero de Radio Panamá.

A pesar de que la mayor parte de las publicaciones de este medio se centró, precisamente, en el asunto de los módulos de segunda, cuando este medio preguntó, en septiembre de 2020, quién y cuándo los importó, el contralor general de la República, Gerardo Solís, respondió: “Eso no lo sé, yo no pregunté eso”. Y aún así, otorgó el refrendo al contrato de SmartBrix.

