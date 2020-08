Hospital modular, a un paso del refrendo, pese a dudas

¿Quién importó los módulos y sus accesorios al país? ¿Cuándo llegaron a Panamá? Estas preguntas fueron formuladas por este medio a Solís. “Eso no lo sé –respondió–. Yo no pregunté eso. Si no pagaron los impuestos, si los contrabandearon, eso es harina de otro costal. Nuestro trabajo fue analizar los costos. Después se verificará en [la auditoría de] campo si son usados o no”.

Aunque SmartBrix no mostró documentación que sustente la procedencia ni qué empresa importó el sistema modular y sus accesorios, la Contraloría calculó que el Estado tendrá que pagar por estos módulos más de $2.2 millones, a pesar de que la Autoridad de Aduanas confirmó que SmatBrix Centroamérica no importó este año este tipo de infraestructura prefabricada antes de la construcción del hospital modular.

