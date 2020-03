Hospital del Niño conmemora el Día de las Enfermedades Raras

Actualmente no se cuenta con una estadística oficial respecto a la cantidad de pacientes con enfermedades raras que viven en el país, además de que existe un subregistro de casos, ya que no todos los pacientes con enfermedades raras tienen su diagnóstico confirmado. Y es que diagnosticar este tipo de enfermedades no es sencillo y pueden tomar entre 5 y 10 años en algunos casos.

Explicó que este tipo de enfermedades son raras, no solo porque son difíciles de diagnosticar, sino también, porque no tienen cura y solo es el 5% de ellas tiene algún tipo de tratamiento farmacológico. El manejo de todas es multidiciplinario para mejorar su calidad de vida.

