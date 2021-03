Hospital Covid, oneroso proyecto de la CSS

“Vale la pena mencionarle que en la cotización que se hizo en octubre, la Caja de Seguro Social no incluía la adecuación del nivel 00; lo cual sí se incluyó en diciembre, lo que quiere decir que la propuesta que se hizo en diciembre fue más ventajosa para el Estado y para la ejecución de nuestra empresa mucho más difícil y costosa, ya que incurrimos en mucho costo de flete aéreo no calculado en nuestra propuesta”, dijo Gardellini.

Para este producto, la CSS avaló dos fichas técnicas diferentes: la No. 103840. y la No.101441. Comparando el precio de referencia de la CSS en una licitación de noviembre pasado con la primera ficha, la entidad lo adquirió este equipo en $2 mil 143, es decir 21 veces menos que el valor del equipo ofrecido por Riga. También compró otro con las especificaciones de la segunda ficha, en $26,340, es decir 78% más económico, a través de la mesa conjunta, en diciembre pasado. En estos casos, la entrega era inmediata y en un máximo de 30 días. Sin embargo, no es posible precisar a cuál de las dos fichas corresponde al equipo el ofrecido por Riga Services al Hospital Covid, ya que ni la CSS ni la empresa facilitaron esta información.

