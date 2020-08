Hospedaje en cápsulas, la alternativa que ofrecen emprendedores en Colombia

“Lo que estamos haciendo es innovando en un área que no se ha hecho, pues los hoteles tradicionales no han cambiado prácticamente en nada desde hace muchos años y ofrecemos una experiencia nueva para los turistas y viajeros todo a bajo costo sin renunciar al confort”, dijo a Efe Álvaro Ovalle, director ejecutivo de la empresa hotelera CAPS Future Rooms.

You May Also Like