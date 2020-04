Horóscopo del amor: 18 de abril de 2020

No existen mentiras blancas. Una mentira sigue siendo una mentira sin importar que haya sucedido o cual sea su importancia. Considera que se acumularán hasta que ya sea demasiado tarde para arreglar las cosas y no tenga solución. Recuerda que para el amor sea verdadero no han de existir los secretos.

No desistas en tus esfuerzos para conseguir el amor, porque muy pronto te llegará y el amor es uno de los motores principales de la felicidad. Se valiente y abre tu corazón no dejes que tus últimos fracasos amorosos te frenen.

Si quieres que tu relación llegue a buen puerto, pon de tu parte y no esperes que todo salga de los demás. Debes tomar la iniciativa, si no lo haces tu pareja podría llevarse una decepción y tener dudas de que si tu eres la persona correcta para él/ella.

El amor es un sentimiento fuerte, pero sumamente sensible. No dejes que la rutina y la mala energía colmen tus relaciones familiares. Recomendación: ¡haz un paseo con tu pareja y disfruta de ese momento de calidad, compartiendo con ella una conversación amena e interesante!

Te sentirás atraído por alguien más pero debes aprender a valorar y respetar a tu pareja, quien ha sido la que ha estado contigo en los buenos y malos momentos de la vida. Si no quieres seguir con ella/él diselo antes de iniciar una relación con un tercero. No merece que le hagas daño.

Conocerás a través de Internet a una persona que podría llegar a ser una pareja ideal, quizás deberías darte la oportunidad de compartir más con ella. No esperabas encontrar a nadie ahora y estas muy bien solo, pero no te cierres esta puerta, porque puede ser la persona que te acompañe el resto de tu vida.

