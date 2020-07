Horóscopo del 26 de julio de 2020 | Estás dispuesto a empezar de nuevo | Horóscopos

Hoy domingo 26 de julio de 2020, en la última semana de este mes, la Luna está en el equilibrado signo de Libra todavía y la vibración es del uno, la del comienzo. Todo es armónico. Todo esto, unido a los distintos planetas regentes, se combina para una influencia astral intensa.

Si eres un signo del elemento fuego, como Aries, Leo y Sagitario, la combinación de la Luna con el elemento aire y la vibración del uno indican que será un día de experiencias gratas.

Estarán rectificando un error cometido, como de una palabra mal dicha que no debieron haber dicho, pero que te sirva de experiencia para no repetir errores en el futuro. Las palabras son como flechas, una vez que se disparan ya no se pueden recoger y terminan haciendo daño al corazón de una persona.

Por otra parte, los signos de fuego estarán dinámicos, preparándose para el mes de agosto que será caliente en cuanto a economía. El amor estará lleno de aventuras y muchas cosas excitantes que veremos cada día mientras se acerca el fin de mes.

Si en cambio eres un signo telúrico, del elemento tierra, como Tauro, Virgo o Capricornio, estarás dispuesto a empezar de nuevo, porque estás en el ciclo uno. Si lo que estabas haciendo no te conviene, si esa relación no te funciona, si esa amistad no lo es, hay que cortar por lo sano.

Tiempo de prepararte para que cuando llegue agosto estés haciendo lo que tú mejor sabes hacer y controlando las riendas de tu destino sentimental, como sólo tú sabes hacer.

Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, la Luna en tu elemento hará que tu intuición esté al máximo. Guíate por tus corazonadas, tus presentimientos, eso en tu mente que te dice que no hagas tal cosa, no digas esto, ahora sí, puesto que tu corazón no te va a engañar. En términos de amor, estarás muy seguro.

Finalmente, si eres un signo del elemento agua, como Cáncer, Escorpión o Piscis, en este día de la vibración del uno, todo lo que pensaste que sería de una manera, será de otro. Sin embargo, será para tu bien.

Esas demoras que ocurren harán que no cometas errores. Sobre todo, que no prometas lo que luego no podrás cumplir. Algo interesante se está gestando, que aún no tiene forma, pero en el mes de agosto llegará en forma de un dinero inesperado.

