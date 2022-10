Horóscopo del 21-10-2022

ARIES:

Aprovecha la energía de esta esta luna nueva y no te quedes callado a la hora de protestar por algo que tú creas es injusto o que te preocupa. Lo importante es que te expreses con propiedad, respeto y con la mente abierta para aceptar críticas y recomendaciones. Tu palabra tiene poder, utilízalo.

Clave del día: Atención.

Números de la suerte: 11, 23, 54.

TAURO:

El eclipse solar trae preocupación por tus finanzas o tus bienes materiales. Hay mucha conversación sobre negocios y planes futuros para incrementar tus ingresos. Esto llevará a consumir mucho de tu tiempo y darás mucha atención y consideración antes de llegar a cualquier acuerdo.

Clave del día: Sorpresas.

Números de la suerte 1, 11, 32.

GÉMINIS:

Esta luna nueva hará que tu vida en el hogar sea más placentera. Laboras y decides en conjunto, tomando en consideración la opinión de otros. Excelente día para improvisar un corto viaje, hacer actividades en donde todos participen. Aprenderás mucho de ellos y ellos de ti.

Clave del día: Razonamiento.

Números de la suerte 12, 22, 34.

CÁNCER:

Canaliza tus muchas energías hacia lo positivo bajo esta luna nueva. Evita entrar en discusiones, no fuerces nada y deja que Dios haga por ti. Para que todo te salga bien y las cosas que deseas se hagan realidad, tienes que vencer el pesimismo, los celos, la eterna sospecha y la inseguridad.

Clave del día: Conocimiento.

Números de la suerte 7, 15, 59.

LEO:

Tanto la luna nueva como el eclipse solar, llenan tu mente y tu cuerpo con ha energía. Brincas de un lado al otro y así también tus ideas. Es muy difícil que termines cualquier proyecto que comiences. Las personas que te rodean no podrán ir al mismo paso que tú. Medita, oye música y relájate.

Clave del día: Claridad.

Números de la suerte 4, 21, 30.

VIRGO:

Tiempo para viajar, aprender de tus experiencias y conocer a nuevos amigos, bajo esta luna nueva. Te interesará saber sobre cómo viven otras personas, sus creencias y filosofía de vida. Si tienes pendiente casos que relacionados con la ley, se reanudan para darle seguimiento o finalizarlos.

Clave del día: Celos.

Números de la suerte 10, 26, 42.

LIBRA:

El eclipse solar y la luna nueva te pondrán algo ansioso por comenzar ese nuevo proyecto que tienes en mente. Pondrás mucho interés en comunicar tus ideas e intenciones a los demás. Ocúpate de dar tiempo para que el que te escucha pueda dar su opinión también.

Clave del día: Coherencia.

Números de la suerte 8, 26, 53.

ESCORPIO:

Las negociaciones y transacciones que tengan que ver con ganancias compartidas, ya sea por tu pareja o socio, serán temas importantes bajo la energía de esta luna nueva. De todo esto hay una trasformación ya sea para progresar y tener éxito como para cambiar y buscar algo mejor.

Clave del día: Aceptación.

Números de la suerte 9, 31, 56.

SAGITARIO:

La energía de la luna nueva te impulsa a compartir tus planes con amigos y con personas expertas que te ayudarán a expandir tus horizontes. En estos momentos trabajar en grupo se te hará fácil y entretenido. Tomarás conciencia de tus actos y de la manera en cómo puedes ayudar a otros.

Clave del día: Desarrollo.

Números de la suerte: 13, 30, 58.

CAPRICORNIO:

Aprovecha esta luna nueva para comunicar aquello que has estado callando. Te encuentras sereno, objetivo y en control para no perder tu temperamento ni exagerar. Te interesará hablar de temas de actualidad que estimulen tu intelecto. No te dejarás llevar por palabras y buscarás datos concretos.

Clave del día: Reflexión.

Números de la suerte 14, 31, 52.

ACUARIO:

Tu mente nunca deja de aprender y en estos momentos está más sedienta de conocimiento. Explora nuevas técnicas para que te vuelvas un experto en lo que te guste hacer. Tu carrera, tu profesión o tu trabajo se beneficiarán de tus esfuerzos y contagiarás a otros con tu energía.

Clave del día: Seguridad.

Números de la suerte: 5, 32, 59.

PISCIS:

No se te escapará ningún detalle bajo la energía de esta luna nueva y emplearás todos tus conocimientos al realizar tu trabajo o profesión. No critiques a aquellos que no entienden tu dedicación o lo que estás haciendo. Excelente momento para empezar una dieta o régimen de ejercicios.

Clave del día: Sinceridad.

Números de la suerte: 16, 32, 48.





