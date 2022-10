Horóscopo del 16-10-2022

ARIES:

Una nueva persona entra en tu vida. Puede haber roces y conflictos con allegados, cuida las formas para no tener inconvenientes. No pierdas el eje de tu objetivo profesional. No siempre las propuestas fáciles y tentadoras son las más convenientes.

Clave del día: Precaución.

Números de la suerte 20, 24, 37.

TAURO:

Comenzarás a sentir tu corazón dividido por dos amores. Es hora de que enfrentes la situación y busques ser sincero en tus sentimientos. Si no puedes hacer frente a todas tus obligaciones pide ayuda. Aprende a delegar para poder crecer.

Clave del día: Nobleza.

Números de la suerte 1, 17, 31.

GÉMINIS:

Hablar de más y sin pensar te traerá graves problemas con amistades muy cercanas. Aprende a guardar secretos. No dejes que tu pareja te condicione tu forma de ser o actuar. Debes imponerte o las consecuencias no serán las mejores en el corto plazo.

Clave del día: Confianza.

Números de la suerte: 7, 12, 42.

CÁNCER:

Te reencontrarás con un amigo que hacía tiempo no veías. Buen momento para recordar viajes y anécdotas compartidas. Si no puedes con tus inseguridades y miedos internos es momento que recurras a un profesional que te ayuda a superarlos.

Clave del día: Reencuentro.

Números de la suerte 2, 41, 50.

LEO:

Gran momento en tu economía. Tanto tiempo de esfuerzo y planificación comienzan a dar los resultados que tanto esperabas. Llegó la hora de darte tus gustos. Día clave para una noticia importante en el plano laboral. Maneja tu ansiedad.

Clave del día: Recompensa.

Números de la suerte 9, 32, 60.

VIRGO:

Una discusión fuerte con tu pareja te hará reconsiderar tu forma de actuar. Es bueno reflexionar y reconocer tus errores. Comienzas a crecer como persona. Debes visitar a tu médico que te aconseje sobre los dolores musculares que comienzas a padecer a menudo.

Clave del día: Crecimiento.

Números de la suerte 11, 22, 37.

LIBRA:

Las oportunidades que tanto estabas esperando comienzan a aparecer. Has esperado mucho tiempo por ello, no arruines el momento por tu ansiedad desmedida. Controla los excesos de comida, experimentarás malestares estomacales por este motivo.

Clave del día: Predicción.

Números de la suerte 10, 13, 51.

ESCORPIO:

No logras una estabilidad y armonía en tu convivencia de pareja. Debes encarar el tema con mayor madurez y un diálogo profundo y sincero. Un pariente cercano te hará una propuesta laboral que no puedes dejar pasar. Se acercan buenos tiempos económicos.

Clave del día: Resurgir.

Números de la suerte 32, 41, 49.

SAGITARIO:

Tu terquedad no te permite delegar ni pedir ayuda. Las obligaciones comienzan a apoderarse de tu vida y no sabes como desenchufar tu cabeza. Acércate a tu familia y seres queridos, sus consejos son muy importantes. Descansa mejor.

Clave del día: Cooperación.

Números de la suerte 1, 23, 31.

CAPRICORNIO:

Vuelves a sentir cansancio por tus excesivas responsabilidades en lo laboral. Debes aprender a decir que no en muchos aspectos. Tus jefes comprenderán tus decisiones. Ten cuidado con los celos en la pareja, te llevarán a conflictos innecesarios.

Clave del día: Autonomía.

Números de la suerte 26, 30, 44.

ACUARIO:

Un buen día para organizar una juntada con amigos o compañeros de trabajo. Aprovecha el momento para despejar tu mente de la rutina agobiante de tu trabajo. Tendrás un enfrentamiento fuerte con un miembro de tu familia. Cuida las formas.

Clave del día: Distención.

Números de la suerte 3, 11, 36.

PISCIS:

Vives tu vida solo por el dinero. Recuerda que no todo en la vida es material. Empieza a reflexionar y valorar las pequeñas cosas. Si no cambias tu forma de pensar, muchos se alejarán de ti. Vuelve a practicar deportes, no dejes que el sedentarismo sea parte de tu vida.

Clave del día: Valores.

Números de la suerte 15, 29, 60.





