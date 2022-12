Horóscopo del 10-12-2022

La fidelidad es algo muy importante en la pareja. Si no lo consensuas puedes herir a la otra persona. Buen ingreso de dinero no planificado. Ten cuidado, ahorra que se vienen tiempos difíciles.

Una pelea con un compañero de trabajo puede complicarte tus planes hacia el futuro. Debes actuar con inteligencia y no dejarte llevar por la bronca. Es hora de que cambies tu look.

Excelente momento para realizar inversiones inmobiliarias. Tienes toda la vibra para que prospere de la mejor manera. Te encontrarás en un problema de amor no correspondido. No desesperes, el que persevera triunfa.

You May Also Like