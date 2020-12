Horóscopo de Tauro – Domingo 13 de diciembre del 2020 | Horóscopos Tauro

TRABAJO Te darías cuenta que estarías enfocado en hacer una actividad que aportaría a que quites o reduzcas el nivel de estrés laboral con el que de pronto no puedes hacer las cosas mejor. Insiste, no permitas que por el hecho de que se cierre una puerta, todas las demás se encontrarían igual. Ahora que has sentido que tienes a la mano lo que deseas, dejarías que la Luna menguante te oriente como es debido.

SALUD No te cierres a las oportunidades que te brindan para mejorar tu salud, habría personas que constantemente te hayan insistido en que seas una persona mucho más llena de buena energía para que no haya decadencia en tu bienestar físico. Toda vez, que te des cuenta de que las cosas se ponen en mejoría, saldrías vigoroso.

Hay ciertas indicaciones que te desagradarían de pronto, sobre todo, porque tiendes a ser una persona que a pesar de que no tienes empatía con los que te quieren dirigir, podrías tomarlo con otra perspectiva, sintiendo que la ayuda es indispensable para que puedas lograr un objetivo. En ese sentido la Luna menguante sería tu aliada para no tomar las cosas en tu contra.

Ser disperso de pronto, no sería tan malo como parece siempre y cuando no sea una constante en ti. Posiblemente el querer hacer de todo un poco o encontrarte a cargo de las responsabilidades grandes, sería un reto que invariablemente cumplirías con éxito. Sagitario se posa con lo mejor de su energía para mantenerte activo, hiperactivo y reactivo positivamente.

