Horóscopo de Libra – Sábado 19 de diciembre del 2020 | Horóscopos Libra

Lo creyeras o no podrías convencerte de que tu instinto es único, preguntándote si es real o no, el hecho de que tu intuición sea certera. Confirmarías dicha energía con el sextil entre Neptuno y Venus.

Podría ser que de pronto te has considerado un bohemio en la vida y que tus gustos cambiarían. Lo que antes te haría salir a disfrutar, fiestas que hoy no se pueden, se volvería una oportunidad para cambiar hacia la tranquilidad y esparcimiento al mismo tiempo. Tendrías el tránsito de Acuario a Piscis, como uno de las mejores energías para hacer que todo se mueva a tu favor.

You May Also Like