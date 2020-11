Horóscopo de Leo – Lunes 9 de noviembre del 2020 | Horóscopos Leo

AMOR El amor no siempre estaría siendo fácil para todos, pero no por ello deberías dejar de creer en él, por lo menos es lo que indica la energía del trígono entre el Sol y Neptuno, que haría que todo se volviera en bienestar de pronto.

Es momento de hacer todo lo posible por no dejarte, defenderte y hacer justica por lo que es necesario para ti. No olvides que todo tiene vigencia y también las malas energías.

Podrías estar pasando de una emoción a otra sin preguntarte, es mejor que tomes nota de lo que no te gusta para que tengas idea de qué quieres y qué no.

