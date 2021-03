horóscopo de hoy, 9 de marzo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 9 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy sabrás reconocer qué es lo importante y qué lo accesorio y te centrarás mucho mejor en aquello que conviene a tus intereses y dejarás que todo fluya con mucha inteligencia. Alguien te lo reconoce y eso te gusta mucho y te reconforta.

Tauro

Ahora no debes de ponerte a perder el tiempo con cosas que no te aportan nada, así que si no estás haciendo tu actividad habitual, lo más inteligente es que aproveches para aprender o mejorar. Eso te ayudará a estar más optimista.

Géminis

Una jornada muy movida y con algún imprevisto. Sobre todo, si conduces, debes hacerlo con precaución y vigilar el coche. En el aspecto laboral las cosas irán bastante bien, aunque con exceso de trabajo. Por la noche, alguien te da una buena noticia.

Cáncer

No te agobies y deja fluir la energía si alguien se pone tenso o muestra mal carácter. En cualquier caso, será su problema, tu sigue tu camino sin darle más importancia a palabras desagradables. Lo que te conviene es relajarte con todo.

Leo

Has tomado una decisión importante que afecta a algo relacionado con el hogar o un cambio de domicilio. De momento dudarás de su acierto, pero con el tiempo verás que has tomado el camino correcto, incluso si ahora le das muchas vueltas.

Virgo

No debes esperar demasiado de un contacto que has tenido hace poco en el terreno profesional o de los estudios. De momento, no va a salir tal y como lo deseas, pero eso no quiere decir que te desanimes. Simplemente, sigue hacia delante.

Libra

Tu fuerza de voluntad estará hoy renovada y te permitirá enfrentarte a un asunto que no te apetece nada, pero sin embargo, te va a salir mucho mejor de lo que esperas. Ten confianza en ti y en tu manera de plantear ese tema algo complicado.

Escorpio

Es muy posible que hoy sufras una sobrecarga de trabajo que no te esperabas. De todas maneras, tu capacidad de organización y dotes de mando responderán perfectamente a las exigencias. Esos sí, procura tomarte un respiro.

Sagitario

Si buscas el éxito, hoy encuentras un camino para conseguirlo y eso te trae mucha energía, un caudal de buenas ideas y la seguridad de que vas a poder llegar a la meta que te has propuesto. Pero te conviene buscar algún aliado de confianza.

Capricornio

No te debes dejar llevar por el sentimiento de pérdida o frustración por no poder alcanzar algo que antes tenías al alcance de la mano. Asumir el presente es un trabajo interior que debes de realizar cuanto antes para saber cuáles son tus puntos fuertes.

Acuario

Hoy encaras las cosas con mucho mejor perspectiva, ya que te avisan de un posible trabajo o alguien te ofrece una ayuda de alguna clase. No debes de rechazarla por pequeña o poco atractiva que te parezca. Te dará cosas muy positivas.

Piscis

Una jornada bastante apacible, sin sobresaltos y con cierta tendencia a estar muy en tu mundo y en tus disquisiciones anímicas y espirituales. Una llamada, a última hora de la noche, te hará poner los pies en el suelo. Reaccionarás adecuadamente.